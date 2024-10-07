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Казанков Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1847

Отец: Казанков Дмитрий Алексеевич

Мать: Казанкова Анисья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Сергиевское, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанкова Евдокия Ермолаевна

Рождение ребёнка
01.05.1883

Сын: Казанков Николай Иванович

Мать ребёнка: Казанкова Евдокия Ермолаевна

Рождение ребёнка
26.10.1888

Сын: Казанков Георгий Иванович

Мать ребёнка: Казанкова Евдокия Ермолаевна

Смерть
Неизвестно

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