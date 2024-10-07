Казанков Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1847
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1883
Сын: Казанков Николай Иванович
Мать ребёнка: Казанкова Евдокия Ермолаевна
Рождение ребёнка
26.10.1888
Сын: Казанков Георгий Иванович
Мать ребёнка: Казанкова Евдокия Ермолаевна
Смерть
Неизвестно