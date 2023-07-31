Казанкова Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дарья Дмтриевна
Отец ребёнка: Казанков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
22.01.1847
Отец ребёнка: Казанков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
22.01.1847
Сын: Казанков Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Казанков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Володина Аграфена Дмтриевна
Отец ребёнка: Казанков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Дмтриевна
Отец ребёнка: Казанков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.12.1852
Сын: Казанков Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Казанков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.02.1862
Дочь: Евдокия Дмтриевна
Отец ребёнка: Казанков Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Дарья Дмтриевна
Отец ребёнка: Казанков Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно