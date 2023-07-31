Казанкова Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанкова Анисья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Дмтриевна

Отец ребёнка: Казанков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
22.01.1847

Сын: Казанков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Казанков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
22.01.1847

Сын: Казанков Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Казанков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Володина Аграфена Дмтриевна

Отец ребёнка: Казанков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Дмтриевна

Отец ребёнка: Казанков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
07.12.1852

Сын: Казанков Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Казанков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.02.1862

Дочь: Евдокия Дмтриевна

Отец ребёнка: Казанков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Дарья Дмтриевна

Отец ребёнка: Казанков Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанков Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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