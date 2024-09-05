Жерлыгина (Садовникова) Парасковья Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жерлыгина (Садовникова) Парасковья Демидовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Около 1820

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Садовников Демид Лукич

Мать: Садовникова Ефимья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жерлыгин Ефим Павлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-53л
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Жерлыгина) Васса (Василиса) Ефимовна

Отец ребёнка: Жерлыгин Ефим Павлович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ,179-1-45-122л
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Жерлыгина) Парасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Жерлыгин Ефим Павлович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ,179-1-45-122л
Смерть
Около 1820
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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