Жерлыгина (Садовникова) Парасковья Демидовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиОколо 1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-53л
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Жерлыгина) Васса (Василиса) Ефимовна
Отец ребёнка: Жерлыгин Ефим Павлович
ГАСО ,179-1-45-122л
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Жерлыгина) Парасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Жерлыгин Ефим Павлович
ГАСО ,179-1-45-122л
Смерть
Около 1820