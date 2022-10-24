Яншин Михаил Михайлович
мужской, родился 20.10.1902, Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область
умер 17.07.1976, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Полонская Вероника Витольдовна06.06.1908 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1926
Смерть
17.07.1976
Москва, город федерального значения Москва