Яншин Михаил Михайлович 20.10.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яншин Михаил Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.10.1902, Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область

умер 17.07.1976, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Полонская Вероника Витольдовна06.06.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область

Бракосочетание
1926

Жена: Полонская Вероника Витольдовна

Смерть
17.07.1976
Москва, город федерального значения Москва

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