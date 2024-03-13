Баннов Назар Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннов Назар Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1853

Жена: Баннова Агафия Емельяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.12.1854

Дочь: Баннова Анна Назаровна

Мать ребёнка: Баннова Агафия Емельяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.04.1856

Дочь: Перепелкина Гликерия Елизаровна

Мать ребёнка: Баннова Агафия Емельяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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