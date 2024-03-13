Баннова (Аладьина) Агафия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1853
Рождение ребёнка
29.12.1854
Дочь: Баннова Анна Назаровна
Отец ребёнка: Баннов Назар Михайлович
Рождение ребёнка
29.04.1856
Дочь: Перепелкина Гликерия Елизаровна
Отец ребёнка: Баннов Назар Михайлович
Смерть
Неизвестно