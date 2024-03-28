Гриневич Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриневич Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриневич Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Гриневич Иван Михайлович

Кирели, Щучинский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чура (Гриневич) Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Гриневич Иван Михайлович

Кирели, Щучинский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриневич Галина Ивановна

Отец ребёнка: Гриневич Иван Михайлович

Кирели, Щучинский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриневич Иван Михайлович

Кирели, Щучинский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
15.10.1961

Дочь: Наркович (Гриневич) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Гриневич Иван Михайлович

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно

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