Гриневич Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриневич Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Гриневич Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чура (Гриневич) Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Гриневич Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриневич Галина Ивановна
Отец ребёнка: Гриневич Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1961
Дочь: Наркович (Гриневич) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Гриневич Иван Михайлович
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Смерть
Неизвестно