Бодренок Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1953
Сын: Бодренок Николай Васильевич
Мать ребёнка: Бодренок (Болдышева) Александра Евдокимовна
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
18.03.1961
Евлантьевка, Седельниковский муниципальный район, Омская область