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Бодренок Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бодренок (Болдышева) Александра Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодренок (Болдышева) Александра Евдокимовна

Рождение ребёнка
15.12.1953

Сын: Бодренок Николай Васильевич

Мать ребёнка: Бодренок (Болдышева) Александра Евдокимовна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бодренок (Болдышева) Александра Евдокимовна

Рождение ребёнка
18.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бодренок (Болдышева) Александра Евдокимовна

Евлантьевка, Седельниковский муниципальный район, Омская область

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