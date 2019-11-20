Бодренок (Болдышева) Александра Евдокимовна 20.11.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бодренок (Болдышева) Александра Евдокимовна

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Место рождения

Чеховка

Дата рождения

20.11.1921

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Муж

Около 1920 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

КВ
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Место
Комментарий
Рождение
20.11.1921

Отец: Болдышев Евдоким Софронович

Мать: Болдышева (Каспирович) Антонина Ивановна

Есть актовая запись о рождении, по ней ребенок 1й, отцу 31 г, матери 21 год.
Место жительства
Неизвестно
Евлантьевка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодренок Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бодренок Василий Васильевич

Рождение ребёнка
15.12.1953

Сын: Бодренок Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бодренок Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бодренок Василий Васильевич

Рождение ребёнка
18.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бодренок Василий Васильевич

Евлантьевка, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
Около 2000
Евлантьевка, Седельниковский муниципальный район, Омская область

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