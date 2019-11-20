Бодренок (Болдышева) Александра Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения20.11.1921
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1921
Есть актовая запись о рождении, по ней ребенок 1й, отцу 31 г, матери 21 год.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1953
Сын: Бодренок Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бодренок Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
18.03.1961
Смерть
Около 2000