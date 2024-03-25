Мурникова (Барловская) Варвара Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурникова (Барловская) Варвара Кондратьевна

Место рождения

Лешково, Сутоцкая волость, Себежский уезд

Дата рождения

08.12.1878 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лешково, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Крещение
10.12.1878 ст.
Сутоки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1899 ст.

Сын: Мурников Дементий Семёнович

Отец ребёнка: Мурников Семён Матвеевич

Зимари, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1901 ст.

Сын: Мурников Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Мурников Семён Матвеевич

Зимари, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1903 ст.

Дочь: Мурникова Варвара Семёновна

Отец ребёнка: Мурников Семён Матвеевич

Зимари, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1907 ст.

Сын: Мурников Никита Семёнович

Отец ребёнка: Мурников Семён Матвеевич

Зимари, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1909 ст.

Дочь: Мурникова Фёкла Семёновна

Отец ребёнка: Мурников Семён Матвеевич

Зимари, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1911 ст.

Сын: Мурников Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Мурников Семён Матвеевич

Зимари, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1914 ст.

Дочь: Мурникова Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Мурников Семён Матвеевич

Зимари, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурников Семён Матвеевич

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