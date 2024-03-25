Мурникова (Барловская) Варвара Кондратьевна
Место рожденияЛешково, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Дата рождения08.12.1878 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
10.12.1878 ст.
Сутоки, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.11.1899 ст.
Сын: Мурников Дементий Семёнович
Отец ребёнка: Мурников Семён Матвеевич
Рождение ребёнка
10.10.1901 ст.
Сын: Мурников Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Мурников Семён Матвеевич
Рождение ребёнка
04.12.1903 ст.
Дочь: Мурникова Варвара Семёновна
Отец ребёнка: Мурников Семён Матвеевич
Рождение ребёнка
15.09.1907 ст.
Сын: Мурников Никита Семёнович
Отец ребёнка: Мурников Семён Матвеевич
Рождение ребёнка
23.09.1909 ст.
Дочь: Мурникова Фёкла Семёновна
Отец ребёнка: Мурников Семён Матвеевич
Рождение ребёнка
20.11.1911 ст.
Сын: Мурников Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Мурников Семён Матвеевич
Рождение ребёнка
23.02.1914 ст.
Дочь: Мурникова Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Мурников Семён Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно