деревня Сутоки, деревня Сутоки, Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Сутоки

Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Себежский уезд, Сутоцкая волость
368. Сутоки, погост, волостное правление, церковь православная, школа, больница. В ¼ версты — ус. Клеевка, торжок 2 июля и 6 декабря. В 7 верстах — окол. Обитель, старооб Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Себежский уезд, Сутоцкая волость
16Сутоки, с Сутоцким волостным правлениемселоСутоки, озероСутоцкого, православногопричту10

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Витебская губерния, Себежский уезд, Сутоцкая волость
пог. Сутоки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Себежский район
55676Сутокидеревня56°15'с.ш.29°08'в.д.O-35-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Себежский муниципальный район, Городское поселение Идрица
58654153431д Сутокидеревня
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