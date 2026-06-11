Зуенкова Наталья
женский, родилась 1802
умерла Неизвестно
Супруги
Зуенко Наум Калеников01.12.1796 г.р.
Дети
Зуенко Петр Наумов1823 г.р.
Зуенко Федор Наумов1829 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Зуенко Петр Наумов
Отец ребёнка: Зуенко Наум Калеников
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, село Писаревка
Рождение ребёнка
1829
Сын: Зуенко Федор Наумов
Отец ребёнка: Зуенко Наум Калеников
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Зуенко Наум Калеников
Рождение ребёнка
1841
Сын: Зуенко Прохор Наумов
Отец ребёнка: Зуенко Наум Калеников
Смерть
Неизвестно