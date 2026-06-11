Зуенкова Наталья 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Зуенкова Наталья

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1802

умерла Неизвестно

Супруги
Зуенко Наум Калеников01.12.1796 г.р.
Дети
Зуенко Петр Наумов1823 г.р.
Зуенко Федор Наумов1829 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуенко Наум Калеников

Рождение ребёнка
1823

Сын: Зуенко Петр Наумов

Отец ребёнка: Зуенко Наум Калеников

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, село Писаревка

Рождение ребёнка
1829

Сын: Зуенко Федор Наумов

Отец ребёнка: Зуенко Наум Калеников

Рождение ребёнка
1834

Сын: Зуенко Леонтий Наумов

Отец ребёнка: Зуенко Наум Калеников

Рождение ребёнка
1841

Сын: Зуенко Прохор Наумов

Отец ребёнка: Зуенко Наум Калеников

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.