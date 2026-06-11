Зуенко Наум Калеников
мужской, родился 01.12.1796, Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, село Писаревка
умер Неизвестно
ОтецЗуенко Каленик Антонов1774 г.р.
МатьЗуенкова (Боливенко) Евфимия Антонова1775 г.р.
Супруги
Зуенкова Марфа Павлова1815 г.р.
Зуенкова Наталья1802 г.р.
Дети
Зуенко Петр Наумов1823 г.р.
Зуенко Федор Наумов1829 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1796
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, село Писаревка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуенкова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуенкова Марфа Павлова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Зуенко Петр Наумов
Мать ребёнка: Зуенкова Наталья
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, село Писаревка
Рождение ребёнка
1829
Сын: Зуенко Федор Наумов
Мать ребёнка: Зуенкова Наталья
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Зуенкова Наталья
Рождение ребёнка
1841
Сын: Зуенко Прохор Наумов
Мать ребёнка: Зуенкова Наталья
Рождение ребёнка
1846
Сын: Зуенко Андрей Наумов
Мать ребёнка: Зуенкова Марфа Павлова
Смерть
Неизвестно