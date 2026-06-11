Зуенко Наум Калеников 01.12.1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Зуенко Наум Калеников

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 01.12.1796, Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, село Писаревка

умер Неизвестно

Отец
Зуенко Каленик Антонов1774 г.р.
Мать
Зуенкова (Боливенко) Евфимия Антонова1775 г.р.
Супруги
Зуенкова Марфа Павлова1815 г.р.
Зуенкова Наталья1802 г.р.
Дети
Зуенко Петр Наумов1823 г.р.
Зуенко Федор Наумов1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1796

Отец: Зуенко Каленик Антонов

Мать: Зуенкова (Боливенко) Евфимия Антонова

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, село Писаревка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуенкова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуенкова Марфа Павлова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Зуенко Петр Наумов

Мать ребёнка: Зуенкова Наталья

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, Писаревская волость, село Писаревка

Рождение ребёнка
1829

Сын: Зуенко Федор Наумов

Мать ребёнка: Зуенкова Наталья

Рождение ребёнка
1834

Сын: Зуенко Леонтий Наумов

Мать ребёнка: Зуенкова Наталья

Рождение ребёнка
1841

Сын: Зуенко Прохор Наумов

Мать ребёнка: Зуенкова Наталья

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зуенко Андрей Наумов

Мать ребёнка: Зуенкова Марфа Павлова

Смерть
Неизвестно

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