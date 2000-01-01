Поздеев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1910

Сын: Поздеев Михаил

Мать ребёнка: Наталья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
04.11.1912

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Наталья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
31.05.1915

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Наталья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.01.1917

Сын: Поздеев Григорий

Мать ребёнка: Наталья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.01.1919

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Наталья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.01.1922

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Наталья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

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