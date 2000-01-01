Поздеев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1910
Сын: Поздеев Михаил
Мать ребёнка: Наталья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
04.11.1912
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Наталья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.01.1917
Сын: Поздеев Григорий
Мать ребёнка: Наталья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.08.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.05.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья