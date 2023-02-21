(Трефилова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трефилова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трефилов Архип

Мать: Трефилова Евфросинья

Рождение ребёнка
19.09.1910

Сын: Поздеев Михаил

Отец ребёнка: Поздеев Сергей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
04.11.1912

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Поздеев Сергей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
31.05.1915

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Поздеев Сергей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.01.1917

Сын: Поздеев Григорий

Отец ребёнка: Поздеев Сергей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.01.1919

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Поздеев Сергей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.01.1922

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Поздеев Сергей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздеев Сергей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.05.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздеев Сергей

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздеев Сергей

Смерть
Неизвестно