(Трефилова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трефилов Архип
Мать: Трефилова Евфросинья
Рождение ребёнка
19.09.1910
Сын: Поздеев Михаил
Отец ребёнка: Поздеев Сергей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
04.11.1912
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Поздеев Сергей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
31.05.1915
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Поздеев Сергей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
21.01.1917
Сын: Поздеев Григорий
Отец ребёнка: Поздеев Сергей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.01.1919
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Поздеев Сергей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.01.1922
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Поздеев Сергей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.08.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поздеев Сергей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.05.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поздеев Сергей
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поздеев Сергей
Смерть
Неизвестно