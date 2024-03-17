Боровкова (Ильичева) Наталья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Ильичева) Наталья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильичев Матвей

Мать: Ильичева (Волкова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Работа или профессия
Неизвестно

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