Давыдова (Колесова) Анисья Петровна
Место рожденияПотаниха
Дата рождения1901
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Колесов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Давыдова) Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Давыдов Иосиф Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Абрамова (Давыдова) Клавдия Иосифовна
Отец ребёнка: Давыдов Иосиф Артемьевич
Потаниха, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2000