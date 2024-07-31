Давыдова (Колесова) Анисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Колесова) Анисья Петровна

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Место рождения

Потаниха

Дата рождения

1901

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Колесов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Давыдова) Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Давыдов Иосиф Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Иосиф Артемьевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Абрамова (Давыдова) Клавдия Иосифовна

Отец ребёнка: Давыдов Иосиф Артемьевич

Потаниха, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2000

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