Давыдов Иосиф Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Иосиф Артемьевич

Давыдов Иосиф Артемьевич

avatar

Место рождения

Потаниха

Дата рождения

?.02.1903

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1903

Отец: Давыдов Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Давыдова) Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Давыдова (Колесова) Анисья Петровна

Участие в бою
Неизвестно
Сталинградская обл., Городищенский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова (Колесова) Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Абрамова (Давыдова) Клавдия Иосифовна

Мать ребёнка: Давыдова (Колесова) Анисья Петровна

Потаниха, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Призыв на военную службу
?.06.1942
Попал в плен (военное)
18.09.1942
Пропал без вести (военное)
18.09.1942
Смерть
1980

Мы используем куки для улучшения работы сайта.