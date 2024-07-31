Давыдов Иосиф Артемьевич
Место рожденияПотаниха
Дата рождения?.02.1903
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1903
Отец: Давыдов Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Давыдова) Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Давыдова (Колесова) Анисья Петровна
Участие в бою
Неизвестно
Сталинградская обл., Городищенский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Абрамова (Давыдова) Клавдия Иосифовна
Мать ребёнка: Давыдова (Колесова) Анисья Петровна
Потаниха, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Призыв на военную службу
?.06.1942
Попал в плен (военное)
18.09.1942
Пропал без вести (военное)
18.09.1942
Смерть
1980