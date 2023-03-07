Ерёмин Пётр
Место рождения
Дата рожденияДо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Ерёмина ?
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Ерёмина ?
Рождение ребёнка
До 1822
Сын: Еремин Иван Петрович
Мать ребёнка: Ерёмина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ерёмина ?
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 3-ц гильдии
Смерть
Неизвестно