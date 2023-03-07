Ерёмин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмин Пётр

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Ерёмин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Ерёмина ?

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ерёмин Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Ерёмина ?

Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Еремин Иван Петрович

Мать ребёнка: Ерёмина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерёмин Павел Петрович

Мать ребёнка: Ерёмина ?

Работа или профессия
Неизвестно
Купец 3-ц гильдии
Смерть
Неизвестно
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