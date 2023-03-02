Ерёмина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр
Рождение ребёнка
До 1822
Сын: Еремин Иван Петрович
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр
Смерть
Неизвестно