Прокопьева Мелания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Астафьевич/
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Астафьевич/
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Прокопьева) Секлетиния Никитична
Отец ребёнка: Никита Астафьевич/
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Прокопьева) Соломея Никитична
Отец ребёнка: Никита Астафьевич/
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Прокопьева Ольга Никитична
Отец ребёнка: Никита Астафьевич/
Смерть
Неизвестно