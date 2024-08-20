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Прокопьева Мелания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Астафьевич/

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Астафьевич/

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Прокопьева) Секлетиния Никитична

Отец ребёнка: Никита Астафьевич/

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Прокопьева) Соломея Никитична

Отец ребёнка: Никита Астафьевич/

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Прокопьева Ольга Никитична

Отец ребёнка: Никита Астафьевич/

Смерть
Неизвестно

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