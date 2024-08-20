Никита Астафьевич/
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Прокопьев Евстафий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прокопьева Мелания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прокопьева Мелания
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Прокопьева) Секлетиния Никитична
Мать ребёнка: Прокопьева Мелания
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Прокопьева) Соломея Никитична
Мать ребёнка: Прокопьева Мелания
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Прокопьева Ольга Никитична
Мать ребёнка: Прокопьева Мелания
Смерть
Неизвестно