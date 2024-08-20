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Никита Астафьевич/

Место рождения

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Прокопьев Евстафий Васильевич

Мать: не указана

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева Мелания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева Мелания

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Прокопьева) Секлетиния Никитична

Мать ребёнка: Прокопьева Мелания

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Прокопьева) Соломея Никитична

Мать ребёнка: Прокопьева Мелания

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Прокопьева Ольга Никитична

Мать ребёнка: Прокопьева Мелания

Смерть
Неизвестно

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