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Довгопол Мирон Пантелеймонович

Место рождения

Кобыжча, Чернігівська область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Довгопол Пантелеймон Моисеевич

Мать: Довгопол (Шпиг) Параскевия Петровна

Кобыжча, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабаевская (Довгопол) Татьяна Мироновна

Мать ребёнка: Довгопол (Назаренко) Ирина Яковлевна

Кобыжча, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Довгопол (Назаренко) Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Довгопол Павел Миронович

Мать ребёнка: Довгопол (Назаренко) Ирина Яковлевна

Кобыжча, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Довгопол) Ульяна Мироновна

Мать ребёнка: Довгопол (Назаренко) Ирина Яковлевна

Кобыжча, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Качевская (Довгопол) Ольга Мироновна

Мать ребёнка: Довгопол (Назаренко) Ирина Яковлевна

Степные Хутора, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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