Довгопол Мирон Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабаевская (Довгопол) Татьяна Мироновна
Мать ребёнка: Довгопол (Назаренко) Ирина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Довгопол (Назаренко) Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Довгопол) Ульяна Мироновна
Мать ребёнка: Довгопол (Назаренко) Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Качевская (Довгопол) Ольга Мироновна
Мать ребёнка: Довгопол (Назаренко) Ирина Яковлевна
Степные Хутора, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно