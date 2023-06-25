Субботина (Потапова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботина (Потапова) Екатерина Петровна

Субботина (Потапова) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

15.03.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1883 ст.

Муж: Субботин Василий Стефанович

Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
второй брак Василий Стефановича
Рождение ребёнка
01.09.1884 ст.

Дочь: Субботина Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Субботин Василий Стефанович

Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.08.1889 ст.

Сын: Субботин Максим Васильевич

Отец ребёнка: Субботин Василий Стефанович

Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.

Сын: Субботин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Субботин Василий Стефанович

Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
15.03.1893 ст.
Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.