Субботина (Потапова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти15.03.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1883 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
второй брак Василий Стефановича
Рождение ребёнка
01.09.1884 ст.
Дочь: Субботина Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Субботин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
12.08.1889 ст.
Сын: Субботин Максим Васильевич
Отец ребёнка: Субботин Василий Стефанович
Рождение ребёнка
12.09.1892 ст.
Отец ребёнка: Субботин Василий Стефанович
Смерть
15.03.1893 ст.