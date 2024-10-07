Волобуев Федор Константинович
Место рождения
Дата рождения16.02.1873
Дата смерти13.06.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1873
Бракосочетание
16.10.1891
Рождение ребёнка
19.03.1894
Дочь: (Волобуева) Александра Федоровна
Мать ребёнка: Волобуева (Белова) Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
19.07.1895
Сын: Волобуев Никонор Федорович
Мать ребёнка: Волобуева (Белова) Татьяна Матвеевна
Рождение ребёнка
11.08.1899
Мать ребёнка: Волобуева (Белова) Татьяна Матвеевна
Смерть
13.06.1903