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Волобуев Федор Константинович

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.02.1873

Дата смерти

13.06.1903

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1873

Отец: Волобуев Константин Андреевич

Мать: Волобуева (Дерюгина) Мария Никитична

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
16.10.1891

Жена: Волобуева (Белова) Татьяна Матвеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.03.1894

Дочь: (Волобуева) Александра Федоровна

Мать ребёнка: Волобуева (Белова) Татьяна Матвеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.07.1895

Сын: Волобуев Никонор Федорович

Мать ребёнка: Волобуева (Белова) Татьяна Матвеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.08.1899

Сын: Волобуев Иван Федорович

Мать ребёнка: Волобуева (Белова) Татьяна Матвеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
13.06.1903
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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