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Волобуев Константин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1870

Жена: Волобуева (Дерюгина) Мария Никитична

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.02.1873

Сын: Волобуев Федор Константинович

Мать ребёнка: Волобуева (Дерюгина) Мария Никитична

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
23.10.1877

Жена: Волобуева Агафья Григорьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.12.1878

Сын: Волобуев Николай Константинович

Мать ребёнка: Волобуева Агафья Григорьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.07.1886

Дочь: Гниломедова (Волобуева) Прасковья (Параскева) Константиновна

Мать ребёнка: Волобуева Агафья Григорьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.08.1889

Сын: Волобуев Иван Константинович

Мать ребёнка: Волобуева Агафья Григорьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.03.1892

Сын: Волобуев Александр Константинович

Мать ребёнка: Волобуева Агафья Григорьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.09.1896

Сын: Волобуев Андрей Константинович

Мать ребёнка: Волобуева Агафья Григорьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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