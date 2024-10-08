Волобуев Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1870
Рождение ребёнка
16.02.1873
Сын: Волобуев Федор Константинович
Мать ребёнка: Волобуева (Дерюгина) Мария Никитична
Бракосочетание
23.10.1877
Рождение ребёнка
02.12.1878
Сын: Волобуев Николай Константинович
Мать ребёнка: Волобуева Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
22.07.1886
Дочь: Гниломедова (Волобуева) Прасковья (Параскева) Константиновна
Мать ребёнка: Волобуева Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
28.08.1889
Сын: Волобуев Иван Константинович
Мать ребёнка: Волобуева Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
06.03.1892
Сын: Волобуев Александр Константинович
Мать ребёнка: Волобуева Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
27.09.1896
Сын: Волобуев Андрей Константинович
Мать ребёнка: Волобуева Агафья Григорьевна
Смерть
Неизвестно