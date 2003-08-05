Часовников Юрий
Место рожденияс.Урыль, Восточно-Казахстанская область
Дата рождения27.02.1937
Дата смерти05.08.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1966
Сын: Часовников Вячеслав
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.08.2003
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно