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Часовников Юрий

Место рождения

с.Урыль, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

27.02.1937

Дата смерти

05.08.2003

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1937

Отец: Часовников Фёдор Михайлович

Мать: Часовникова (Тятова) Матрёна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1966

Сын: Часовников Вячеслав

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.08.2003
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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