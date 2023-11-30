Часовников Фёдор Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.05.1912
Дата смерти14.06.1991
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1912
Отец: Часовников Михаил Петрович
Мать: Часовникова Екатерина
Образование
1929
5 классов НСШ
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
19.11.1934
Сын: Часовников Михаил
Мать ребёнка: Часовникова Матрёна Николаевна
Чиркаин, Зыряновский район, Казахстан
Рождение ребёнка
27.02.1937
Сын: Часовников Юрий
Мать ребёнка: Часовникова Матрёна Николаевна
с.Урыль, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Часовникова Матрёна Николаевна
Соловьево, Зыряновский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Место жительства
С 1940 по 20.02.1942
Горняцкий переулок, дом 21 кв 8
Военная служба
С 20.02.1942 по 14.12.1945
3 Гвардейский Бомбардировочный Авиационный Сталинградский корпус, 1 Авиационная Сталинградская дивизия Дальнего Действия, 31 Гвардейский авиационный бомбардировочный Красносельский Краснознаменный пол... Показать все
Военная награда
28.10.1944
Залесье, Россия
Медаль "За отвагу"
Военная награда
22.02.1945
Дукля, Польша
Орден Отечественной войны 2 степени
Демобилизация
14.12.1945
Место жительства
С 1946 по 14.06.1991
улица Джамбула, дом 61
Рождение ребёнка
27.07.1947
Сын: Часовников Геннадий
Мать ребёнка: Часовникова Матрёна Николаевна
Семипалатинск, Казахстан
Рождение ребёнка
09.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Часовникова Матрёна Николаевна
Смерть
14.06.1991
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
16.06.1991