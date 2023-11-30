Часовников Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часовников Фёдор Михайлович

Место рождения

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

26.05.1912

Дата смерти

14.06.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

1934 г.р.
1937 г.р.
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1947 г.р.
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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1912

Отец: Часовников Михаил Петрович

Мать: Часовникова Екатерина

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Образование
1929
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
5 классов НСШ
Бракосочетание
1933

Жена: Часовникова Матрёна Николаевна

Рождение ребёнка
19.11.1934

Сын: Часовников Михаил

Мать ребёнка: Часовникова Матрёна Николаевна

Чиркаин, Зыряновский район, Казахстан
Рождение ребёнка
27.02.1937

Сын: Часовников Юрий

Мать ребёнка: Часовникова Матрёна Николаевна

с.Урыль, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Часовникова Матрёна Николаевна

Соловьево, Зыряновский район, Восточно-Казахстанская область, Казахстан
Место жительства
С 1940 по 20.02.1942
Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Горняцкий переулок, дом 21 кв 8
Военная служба
С 20.02.1942 по 14.12.1945
3 Гвардейский Бомбардировочный Авиационный Сталинградский корпус, 1 Авиационная Сталинградская дивизия Дальнего Действия, 31 Гвардейский авиационный бомбардировочный Красносельский Краснознаменный пол... Показать все
Военная награда
28.10.1944
Залесье, Россия
Медаль "За отвагу"
Военная награда
22.02.1945
Дукля, Польша
Орден Отечественной войны 2 степени
Демобилизация
14.12.1945
Место жительства
С 1946 по 14.06.1991
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
улица Джамбула, дом 61
Рождение ребёнка
27.07.1947

Сын: Часовников Геннадий

Мать ребёнка: Часовникова Матрёна Николаевна

Семипалатинск, Казахстан
Рождение ребёнка
09.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Часовникова Матрёна Николаевна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
14.06.1991
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
16.06.1991
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
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