Гошно Анна Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1799
Сын: Гошно Иван Захаров
Отец ребёнка: Гошно Захар Ермолов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Гошно Евмен Захаров
Отец ребёнка: Гошно Захар Ермолов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гошно Захар Ермолов
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно