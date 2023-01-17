Гошно Анна Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гошно Анна Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1799

Сын: Гошно Иван Захаров

Отец ребёнка: Гошно Захар Ермолов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Гошно Евмен Захаров

Отец ребёнка: Гошно Захар Ермолов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гошно Захар Ермолов

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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