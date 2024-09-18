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Кокуркина Пелагия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокуркина Варвара Семенова

Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елдина (Кокуркина) Александра Семенова

Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокуркина Пелагия Семенова

Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокуркин Иван Семенов

Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокуркин Василий Семенов

Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокуркин Семен Леонтьевич

Рождение ребёнка
13.05.1905

Сын: Кокуркин Александр Семенов

Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич

Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.04.1908

Сын: Кокуркин Федор Семенов

Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич

Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.09.1914

Дочь: Кокуркина Наталья Семенова

Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич

Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.10.1915

Дочь: Кокуркина Мария Семенова

Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич

Архангельское Голицино, Рузаевский район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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