Кокуркина Пелагия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокуркина Варвара Семенова
Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елдина (Кокуркина) Александра Семенова
Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокуркина Пелагия Семенова
Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1905
Сын: Кокуркин Александр Семенов
Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
11.04.1908
Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
16.09.1914
Дочь: Кокуркина Наталья Семенова
Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
08.10.1915
Дочь: Кокуркина Мария Семенова
Отец ребёнка: Кокуркин Семен Леонтьевич
Смерть
Неизвестно