Новиков Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Максим Николаевна
Мать ребёнка: Новикова Алла Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Новикова Алла Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левченко Елена Николаевна
Мать ребёнка: Новикова Алла Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Новикова Алла Михайлова