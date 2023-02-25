Новикова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков Николай Сергеевич
Мать: Новикова Алла Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Младан Милана Андреевна
Отец ребёнка: Младан Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Младан Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Младан Андрей Васильевич