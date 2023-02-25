Новикова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Николай Сергеевич

Мать: Новикова Алла Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Младан Милана Андреевна

Отец ребёнка: Младан Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Младан Егор Андреевич

Отец ребёнка: Младан Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Младан Андрей Васильевич

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