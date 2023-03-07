Токмакова Агафья Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова Агафья Никаноровна

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Место рождения

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

28.03.1900

Дата смерти

04.05.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Борзя, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.12.1920

Дочь: Юй Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Токмаков Михаил Сергеевич

Тарбагатай, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
04.05.1979
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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