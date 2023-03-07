Токмакова Агафья Никаноровна
Место рождения
Дата рождения28.03.1900
Дата смерти04.05.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1920
Дочь: Юй Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Токмаков Михаил Сергеевич
Тарбагатай, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
04.05.1979
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область