Токмаков Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1920
Дочь: Юй Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Токмакова Агафья Никаноровна
Тарбагатай, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
07.05.1924
Сын: Токмаков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Токмакова Агафья Никаноровна
Китай, Чжалайнор
Рождение ребёнка
11.12.1927
Дочь: Крикунова Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Токмакова Агафья Никаноровна
Китай, Чжалайнор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1929