Токмаков Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмаков Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1920

Дочь: Юй Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Токмакова Агафья Никаноровна

Тарбагатай, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
07.05.1924

Сын: Токмаков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Токмакова Агафья Никаноровна

Китай, Чжалайнор
Рождение ребёнка
11.12.1927

Дочь: Крикунова Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Токмакова Агафья Никаноровна

Китай, Чжалайнор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токмакова Агафья Никаноровна

Смерть
1929
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