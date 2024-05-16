Москвина (Варина) Васса Никоновна 04.08.1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Москвина (Варина) Васса Никоновна

Место рождения

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.08.1865

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1865

Отец: Варин Никон Никитич

Мать: Варина (Комарова) Агафья Евсеевна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1885

Муж: Москвин Илья Иванович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.07.1888

Сын: Москвин Борис Ильич

Отец ребёнка: Москвин Илья Иванович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.07.1890

Дочь: (Москвина) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Москвин Илья Иванович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.10.1893

Дочь: (Москвина) Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Москвин Илья Иванович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.12.1896

Дочь: (Москвина) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Москвин Илья Иванович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.07.1900

Дочь: (Москвина) Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Москвин Илья Иванович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.08.1903

Сын: Москвин Тихон Ильич

Отец ребёнка: Москвин Илья Иванович

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

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