Москвина (Варина) Васса Никоновна
Место рождения
Дата рождения04.08.1865
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1865
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1885
Рождение ребёнка
23.07.1888
Сын: Москвин Борис Ильич
Отец ребёнка: Москвин Илья Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1890
Дочь: (Москвина) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Москвин Илья Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1893
Дочь: (Москвина) Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Москвин Илья Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1896
Дочь: (Москвина) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Москвин Илья Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1900
Дочь: (Москвина) Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Москвин Илья Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1903
Сын: Москвин Тихон Ильич
Отец ребёнка: Москвин Илья Иванович