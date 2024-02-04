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Сучков Матвей Федорович

Место рождения

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/59803802992830/album/903340126654/937387972798
Рождение ребёнка
25.01.1897

Сын: Сучков Иннокентий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/0dc46d1d-9100-48ee-80f4-2faa7cd10b3d/205
Смерть
Неизвестно

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