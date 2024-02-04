Сучков Матвей Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
https://ok.ru/group/59803802992830/album/903340126654/937387972798
Рождение ребёнка
25.01.1897
Сын: Сучков Иннокентий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/0dc46d1d-9100-48ee-80f4-2faa7cd10b3d/205
Смерть
Неизвестно