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Бутенёв Алексей С. (Алексей) Михайлович

Место рождения

г. Кламар, Сена, Четвёртая Французская республика

Дата рождения

29.04.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1949

Отец: Хрептович-Бутенёв Михаил Аполлинариевич

Мать: Бутенёва Вера С. Сергеевна

г. Кламар, Сена, Четвёртая Французская республика
Бракосочетание
25.04.1982

Жена: Иголф Шерил Линн

г. Балтимор, Мэриленд, США
Рождение ребёнка
31.12.1985

Сын: Бутенёв Пётр С. Алексеевич

Мать ребёнка: Иголф Шерил Линн

г. Торрингтон, Коннектикут, США
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