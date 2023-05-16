Бутенёв Алексей С. (Алексей) Михайлович
Место рожденияг. Кламар, Сена, Четвёртая Французская республика
Дата рождения29.04.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.04.1949
г. Кламар, Сена, Четвёртая Французская республика
Бракосочетание
25.04.1982
Жена: Иголф Шерил Линн
г. Балтимор, Мэриленд, США
Рождение ребёнка
31.12.1985
Сын: Бутенёв Пётр С. Алексеевич
Мать ребёнка: Иголф Шерил Линн
г. Торрингтон, Коннектикут, США