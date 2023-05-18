Хрептович-Бутенёв Михаил Аполлинариевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрептович-Бутенёв Михаил Аполлинариевич

Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

28.08.1919

Дата смерти

30.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1919

Отец: Хрептович-Бутенёв Аполлинарий Константинович

Мать: Хрептович-Бутенёва Мария Сергеевна

Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
03.04.1948

Жена: Бутенёва Вера С. Сергеевна

г. Кламар, Сена, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
29.04.1949

Сын: Бутенёв Алексей С. Михайлович

Мать ребёнка: Бутенёва Вера С. Сергеевна

г. Кламар, Сена, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
07.02.1951

Дочь: Бутенёва Татьяна С. Михайловна

Мать ребёнка: Бутенёва Вера С. Сергеевна

г. Кламар, Сена, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
22.08.1956

Дочь: Бутенёва Мария С. Михайловна

Мать ребёнка: Бутенёва Вера С. Сергеевна

г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
17.06.1960

Сын: Бутенёв Пётр С. Михайлович

Мать ребёнка: Бутенёва Вера С. Сергеевна

г. Нью-Йорк, США
Смерть
30.10.1992
г. Скарсдэйл, Нью-Йорк, США
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