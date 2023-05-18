Хрептович-Бутенёв Михаил Аполлинариевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1919
Дата смерти30.10.1992
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1919
Бракосочетание
03.04.1948
г. Кламар, Сена, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
29.04.1949
Сын: Бутенёв Алексей С. Михайлович
Мать ребёнка: Бутенёва Вера С. Сергеевна
г. Кламар, Сена, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
07.02.1951
Дочь: Бутенёва Татьяна С. Михайловна
Мать ребёнка: Бутенёва Вера С. Сергеевна
г. Кламар, Сена, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
22.08.1956
Дочь: Бутенёва Мария С. Михайловна
Мать ребёнка: Бутенёва Вера С. Сергеевна
г. Нью-Йорк, США
Рождение ребёнка
17.06.1960
Сын: Бутенёв Пётр С. Михайлович
Мать ребёнка: Бутенёва Вера С. Сергеевна
г. Нью-Йорк, США
Смерть
30.10.1992
г. Скарсдэйл, Нью-Йорк, США