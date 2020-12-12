Майофис (Элинсон) Инна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1970
Дата смерти12.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1970
Отец: Элинсон Александр
Мать: Элинсон (Неймарк) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Майофис Григорий
Рождение ребёнка
29.12.2003
Дочь: Майофис Мария
Отец ребёнка: Майофис Григорий
Рождение ребёнка
02.02.2007
Дочь: Майофис Далия
Отец ребёнка: Майофис Григорий
Смерть
12.12.2020