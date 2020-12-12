Майофис (Элинсон) Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майофис (Элинсон) Инна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1970

Дата смерти

12.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1970

Отец: Элинсон Александр

Мать: Элинсон (Неймарк) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майофис Григорий

Рождение ребёнка
29.12.2003

Дочь: Майофис Мария

Отец ребёнка: Майофис Григорий

Рождение ребёнка
02.02.2007

Дочь: Майофис Далия

Отец ребёнка: Майофис Григорий

Смерть
12.12.2020

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