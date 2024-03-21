Майофис Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майофис (Элинсон) Инна
Рождение ребёнка
29.12.2003
Дочь: Майофис Мария
Мать ребёнка: Майофис (Элинсон) Инна
Рождение ребёнка
02.02.2007
Дочь: Майофис Далия
Мать ребёнка: Майофис (Элинсон) Инна