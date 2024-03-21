Майофис Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майофис Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1970 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майофис (Элинсон) Инна

Рождение ребёнка
29.12.2003

Дочь: Майофис Мария

Мать ребёнка: Майофис (Элинсон) Инна

Рождение ребёнка
02.02.2007

Дочь: Майофис Далия

Мать ребёнка: Майофис (Элинсон) Инна

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