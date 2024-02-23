Ходакова Матрена Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.08.1870
Отец ребёнка: Ходаков Мартин Семенович
Рождение ребёнка
14.04.1882
Дочь: Ирина Мартиновна
Отец ребёнка: Ходаков Мартин Семенович
Гнездово, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно