Ходакова Матрена Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходакова Матрена Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1870

Сын: Ходаков Иван Мартинович

Отец ребёнка: Ходаков Мартин Семенович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.04.1882

Дочь: Ирина Мартиновна

Отец ребёнка: Ходаков Мартин Семенович

Гнездово, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Мартин Семенович

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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