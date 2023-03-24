(СТИХИНА) ЛАРИСА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(СТИХИНА) ЛАРИСА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Стихин ВЛАДИМИР

Мать: Стихина АЛЕКСАНДРА

Смерть
1961
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