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(СТИХИНА) ЛАРИСА
(СТИХИНА) ЛАРИСА
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Дата смерти
1961
Пол
Женский
Отец
Стихин ВЛАДИМИР
1914 г.р.
Мать
Стихина (Масловская) АЛЕКСАНДРА
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Стихин ВЛАДИМИР
Мать:
Стихина АЛЕКСАНДРА
Смерть
1961
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