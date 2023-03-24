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СТИХИН ВЛАДИМИР

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Место рождения

Г.ИРБИТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

Дата рождения

14.07.1914

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

1937 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1914

Отец: Стихин ГАВРИЛА

Мать: Стихина МАРИЯ

Г.ИРБИТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.
Рождение ребёнка
06.02.1937

Дочь: Иванова ЛЮДМИЛА

Мать ребёнка: Стихина АЛЕКСАНДРА

КОЛОМНА
Рождение ребёнка
1939

Дочь: ЛАРИСА

Мать ребёнка: Стихина АЛЕКСАНДРА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева НАДЕЖДА

Развод
Неизвестно

Жена: Стихина АЛЕКСАНДРА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стихина АЛЕКСАНДРА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стихина АЛЕКСАНДРА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стихина АЛЕКСАНДРА

Смерть
2009
РЯЗАНЬ
Похороны
Неизвестно
Г.РЯЗАНЬ
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