СТИХИН ВЛАДИМИР
Место рожденияГ.ИРБИТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.
Дата рождения14.07.1914
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1914
Отец: Стихин ГАВРИЛА
Мать: Стихина МАРИЯ
Г.ИРБИТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.
Рождение ребёнка
06.02.1937
Дочь: Иванова ЛЮДМИЛА
Мать ребёнка: Стихина АЛЕКСАНДРА
КОЛОМНА
Рождение ребёнка
1939
Дочь: ЛАРИСА
Мать ребёнка: Стихина АЛЕКСАНДРА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соболева НАДЕЖДА
Развод
Неизвестно
Жена: Стихина АЛЕКСАНДРА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стихина АЛЕКСАНДРА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стихина АЛЕКСАНДРА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стихина АЛЕКСАНДРА
Смерть
2009
РЯЗАНЬ
Похороны
Неизвестно
Г.РЯЗАНЬ