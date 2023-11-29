Пертуева Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Пертуев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Пертуев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пертуева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Пертуев Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пертуева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пертуев Иван Терентьевич
Место жительства
1914
Смерть
Неизвестно