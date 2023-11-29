Пертуева Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пертуева Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пертуев Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Пертуев Василий Иванович

Отец ребёнка: Пертуев Иван Терентьевич

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1905

Сын: Пертуев Иван Иванович

Отец ребёнка: Пертуев Иван Терентьевич

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пертуева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Пертуев Иван Терентьевич

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пертуева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пертуев Иван Терентьевич

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Место жительства
1914
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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