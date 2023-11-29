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Пертуев Иван Терентьевич

Место рождения

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Пертуев Терентий

Мать: Пертуева Татьяна Никитична

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пертуева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Пертуев Василий Иванович

Мать ребёнка: Пертуева Анна Алексеевна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1905

Сын: Пертуев Иван Иванович

Мать ребёнка: Пертуева Анна Алексеевна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пертуева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Пертуева Анна Алексеевна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пертуева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пертуева Анна Алексеевна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Место жительства
1914
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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