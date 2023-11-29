Пертуев Иван Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Пертуев Терентий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пертуева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Пертуева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Пертуева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пертуева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Пертуева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пертуева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пертуева Анна Алексеевна
Место жительства
1914
Смерть
Неизвестно