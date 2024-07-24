Смирнова Ирина
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения24.11.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.2006
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
2008
Сын: Смирнов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Смирнов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
2010
Отец ребёнка: Смирнов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
Около 2017
Дочь: Смирнова Неизвестно Евгеньевна
Отец ребёнка: Смирнов Евгений Александрович