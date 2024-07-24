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Смирнова Ирина

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

24.11.1981

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.08.2006

Муж: Смирнов Евгений Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
2008

Сын: Смирнов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Смирнов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
2010

Сын: Смирнов Лев Евгеньевич

Отец ребёнка: Смирнов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Около 2017

Дочь: Смирнова Неизвестно Евгеньевна

Отец ребёнка: Смирнов Евгений Александрович

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