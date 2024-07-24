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Смирнов Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1983

Отец: Смирнов Александр Александрович

Мать: Смирнова Надежда

Образование
Неизвестно
Лицей №387
Бракосочетание
26.08.2006

Жена: Смирнова Ирина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
2008

Сын: Смирнов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Смирнова Ирина

Рождение ребёнка
2010

Сын: Смирнов Лев Евгеньевич

Мать ребёнка: Смирнова Ирина

Рождение ребёнка
Около 2017

Дочь: Смирнова Неизвестно Евгеньевна

Мать ребёнка: Смирнова Ирина

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