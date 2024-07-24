Смирнов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1983
Отец: Смирнов Александр Александрович
Мать: Смирнова Надежда
Образование
Неизвестно
Лицей №387
Бракосочетание
26.08.2006
Жена: Смирнова Ирина
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
2008
Сын: Смирнов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Смирнова Ирина
Рождение ребёнка
2010
Мать ребёнка: Смирнова Ирина
Рождение ребёнка
Около 2017
Дочь: Смирнова Неизвестно Евгеньевна
Мать ребёнка: Смирнова Ирина