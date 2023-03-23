Чупина Евгения Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Чупин Исидор Осипов
Отец ребёнка: Чупин Осип Михайлов
Рождение ребёнка
01.05.1864 ст.
Дочь: Чупина Мавра незаконорожденная
Отец ребёнка: не указан
144-1-44 (ГААК, г. Барнаул). родилась у вдовы Евгении Ефремовой Чупиной незаконорожденная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Евдокия Иосифова
Отец ребёнка: Чупин Осип Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чупин Осип Михайлов
Указана в воспреемниках в деле 1862 года. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-MSG2?i=424
Смерть
Неизвестно