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Чупина Евгения Ефремова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Чупин Исидор Осипов

Отец ребёнка: Чупин Осип Михайлов

Нижнеозерное, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.05.1864 ст.

Дочь: Чупина Мавра незаконорожденная

Отец ребёнка: не указан

Нижнеозерное, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
144-1-44 (ГААК, г. Барнаул). родилась у вдовы Евгении Ефремовой Чупиной незаконорожденная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Евдокия Иосифова

Отец ребёнка: Чупин Осип Михайлов

Нижнеозерное, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Осип Михайлов

Указана в воспреемниках в деле 1862 года. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-MSG2?i=424
Смерть
Неизвестно
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