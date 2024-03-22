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Чупин Порфений Иосифов

Место рождения

Нижнеозерное, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1846

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Чупин Осип Михайлов

Мать: Чупина Евгения Ефремова

Нижнеозерное, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
17.02.1864 ст.

Жена: Чупина Евфросинья Иванова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-1-44 (ГААК, г. Барнаул). Лист 89. Брак д. Нижне-Озерной Порфений Иосифов Чупин первым браком 18 лет и Барнаульского завода умершего служителя Ивана Данилова Вялкова дочь девица Евфросинья первым ... Показать все
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