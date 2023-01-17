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Быкова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Быков Александр Иванович

Отец ребёнка: Быков Иван Яковлевич

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1918

Дочь: Беззубцева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Быков Иван Яковлевич

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Быков Павел Иванович

Отец ребёнка: Быков Иван Яковлевич

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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