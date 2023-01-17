Быкова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Быков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
07.05.1918
Дочь: Беззубцева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Быков Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Быков Павел Иванович
Отец ребёнка: Быков Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно